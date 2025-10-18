Un Aula do Mar en Arcade impulsará la actividad pesquera

La Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Arcade albergará un Aula do Mar, un proyecto que nace con el objetivo de convertir esta localidad marinera en un referente de formación, divulgación y puesta en valor del la actividad pesquera y el patrimonio marítimo.

La iniciativa, impulsada por la Xunta a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Vigo-A Guarda, pretende dotar a la cofradía de Arcade de un espacio de comunicación transversal en el que el sector pueda adquirir e intercambiar nuevos conocimientos entre el personal técnico y científico y los propios vecinos en áreas como la gestión de los recursos marinos, la lucha contra la contaminación o el cambio climático.

Esta dependencia servirá también como plataforma para la puesta en valor de los oficios tradicionales, dándole valor a la funcionalidad del pósito como entidad pesquera local. Además será un escaparate para visibilizar el trabajo realizado por las mujeres armadoras, tripulantes y mariscadoras de la cofradía, y para divulgar los productos que vende esta entidad, especialmente aquellos vinculados históricamente a la zona, como es el caso de la ostra y de la anguila.

Además, este espacio se empleará para realizar actividades que acerquen al sector pesquero y marisquero a las generaciones jóvenes con el objetivo de garantizar el relevo generacional en estos oficios, así como para el desarrollo de eventos de concienciación con alumnos de centros educativos del Concello que muestren la importancia de la cofradía como ente dinamizador de la economía de la localidad.

El Aula do Mar fue presentada ayer por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, el presidente de la Diputación, Luis López; y el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo.

Luis López destacó el trabajo «pola sustentabilidade e a divulgación da riqueza do medio mariño» que está realizando el sector pesquero de las Rías Baixas con proyectos como este Aula do Mar y reafirmó el compromiso de la Diputación «cun sector fundamental tanto para a economía e o emprego, como para a conservación e protección do medio ambiente». En este sentido destacó que cuenta con el apoyo de la institución provincial a través de un programa de ayudas sin precedentes, dotado con 350.000 euros, para las cofradías de pescadores de la provincia.

«O mar é un sector vital para a nosa economía, emprego, saúde e medio ambiente. Cando tomamos posesión do goberno hai 28 meses, tivemos claro que das primeiras reunións que tiñamos que facer era co sector do mar. Ao pouco de entrar no goberno mantivemos un encontro coa Federación de Confrarías para escoitar, para entender e logo atender», señaló López para a continuación repasar los avances incorporados al programa de ayudas para las cofradías.