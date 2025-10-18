Arbo inicia la construcción del centro de atención a la infancia

El Concello de Arbo inicia la construcción de su centro de atención a la infancia municipal en el antiguo edificio adquirido en la zona de A Chan, donde también se ubica el nuevo centro social. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 10 meses, ascienden a 574.000 euros.

El diseño de la nueva infraestructura prioriza la funcionalidad, la accesibilidad y el bienestar de las familias. Incluirá acceso directo desde el exterior y una zona de aparcamiento integrada en un espacio verde. Uno de los elementos destacados es el patio de juegos, diseñado para ofrecer zonas cubiertas y al aire libre, con espacios de juego mixto que fomenten la interacción social, el desarrollo motriz y la creatividad de los niños y niñas.

«Este centro infantil de Arbo aspira a convertirse en un referente en la comarca, no solo por su funcionalidad, sino también por su diseño adaptado a las necesidades actuales de las familias y su compromiso con la inclusión y el acceso universal», traslada el alcalde, Horacio Gil.

La previsión es que entre en funcionamiento el próximo curso escolar.