Arbo inicia la construcción del centro de atención a la infancia
Abrirá el próximo curso escolar en A Chan
El Concello de Arbo inicia la construcción de su centro de atención a la infancia municipal en el antiguo edificio adquirido en la zona de A Chan, donde también se ubica el nuevo centro social. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 10 meses, ascienden a 574.000 euros.
El diseño de la nueva infraestructura prioriza la funcionalidad, la accesibilidad y el bienestar de las familias. Incluirá acceso directo desde el exterior y una zona de aparcamiento integrada en un espacio verde. Uno de los elementos destacados es el patio de juegos, diseñado para ofrecer zonas cubiertas y al aire libre, con espacios de juego mixto que fomenten la interacción social, el desarrollo motriz y la creatividad de los niños y niñas.
«Este centro infantil de Arbo aspira a convertirse en un referente en la comarca, no solo por su funcionalidad, sino también por su diseño adaptado a las necesidades actuales de las familias y su compromiso con la inclusión y el acceso universal», traslada el alcalde, Horacio Gil.
La previsión es que entre en funcionamiento el próximo curso escolar.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025