Alfonso Fontenla presenta su primera novela en Tui

El tudense Alfonso Fontenla presenta esta tarde en la Sala Félix Rodríguez de Tui, a las 19.00 horas, su primer libro, «La metáfora de las canicas», una novela policíaca, ambientada en Tui, publicada por la Editorial Atlantis. Presentará el acto el escritor, profesor de la Universidad de Vigo, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tui y gerente de Coplant, Emilio Estévez.

Se trata de la primera obra de Fontenla, que ha volcado al papel una historia que llevaba tiempo dando vueltas en su cabeza. Esta transcurre en Tui, donde dos inspectores de la Policía Nacional inician una investigación extraoficial, que desencadenará en la búsqueda de un asesino en serie que opera de manera calculadora y despiadada, aprovechándose de víctimas vulnerables. Aunque los personajes son ficticios, el escritor reconoce que «seguramente alguien se va a sentir identificado con algún personal», al igual que los propios escenarios en los que ambienta la historia, con el objetivo de «rendir homenaje a mi ciudad y a mis seres queridos».