Redondela incluye códigos QR en las placas de las calles con información sobre la toponimia

El gobierno local de Redondela incluye en las nuevas placas de las calles un código QR con acceso a la página web Toponimia de Redondela en la que se recoge toda la información sobre el nombre de las calles, barrios y lugares como un bien a conservar.

Esta medida, según explicó ayer la alcaldesa, Digna Rivas, supone «un xeito de dar visibilidade ao traballo de recuperación da toponimia e achegarnos a esta riqueza patrimonial que debemos conservar». Así, tanto los vecinos como los visitantes podrán consultar lo que significa el nombre de cada lugar.

De hecho, Redondela es el primer municipio gallego en incluir la toponimia como bien patrimonial en su Plan Xeral de Ordenación Municipal, una iniciativa que fue elogiada por la Real Academia Galega durante una visita a la villa que realizó este año el presidente de la entidad, Víctor Freixanes.

El Servizo de Normalización Lingüística creó la web Toponimia de Redondela en la que se recoge el origen y significado de más de 2.000 microtopónimos de todo el municipio. Ahora, a través del código QR en las nuevas placas de las calles, los viandantes podrán acceder la ese directorio digital.

Las primeras en contar con la nueva señalización son el Camiño dos Eidos; Catepeixe, en Cesantes; Estrobo, en Chapela; Carambola, en Reboreda; rúa Alta, en Asnelle de Arriba; Estrada Morta; Camiño da Lameira y Camiño Real de Angorén. El departamento de Infraestruturas e Sostibilidade, que se encarga de la colocación de las placas, cuenta ya con una treintena de nuevas señalizaciones que se irán instalando en las próximas semanas. El concejal Roberto Villar explica que el objetivo «e ir incorporando as novas placas no rueiro municipal de todas as parroquias paulatinamente».

La página de la Toponimia de Redondela permite también la descarga de los libros de microtoponimia realizados por el Concello de Redondela.