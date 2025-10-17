Tomiño logra la ‘Bandera Verde’ por sus políticas de sostenibilidad
Tomiño acaba de recibir la Bandera Verde, un reconocimiento que distingue el esfuerzo del Concello por las políticas sostenibles y por la protección activa del medioambiente. Este distintivo llega como resultado de un camino iniciado hace años en el que el municipio apostó por recuperar el espacio público para las personas, ordenar el territorio y avanzar hacia un modelo de desarrollo respetuoso con el entorno.
Entre las actuaciones más destacadas se encuentran el Plan de Movilidad Urbana Sostenible; los caminos escolares seguros de Goián y Tomiño, la creación de aparcamientos disuasorios y la renaturalización de los espacios urbanos con nuevas zonas ajardinadas y arboladas. Las peatonalizaciones de calles como República Argentina y Gondomar son ejemplos de esta transformación.
