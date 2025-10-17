Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomiño logra la ‘Bandera Verde’ por sus políticas de sostenibilidad

R. V.

Tomiño

Tomiño acaba de recibir la Bandera Verde, un reconocimiento que distingue el esfuerzo del Concello por las políticas sostenibles y por la protección activa del medioambiente. Este distintivo llega como resultado de un camino iniciado hace años en el que el municipio apostó por recuperar el espacio público para las personas, ordenar el territorio y avanzar hacia un modelo de desarrollo respetuoso con el entorno.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran el Plan de Movilidad Urbana Sostenible; los caminos escolares seguros de Goián y Tomiño, la creación de aparcamientos disuasorios y la renaturalización de los espacios urbanos con nuevas zonas ajardinadas y arboladas. Las peatonalizaciones de calles como República Argentina y Gondomar son ejemplos de esta transformación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents