El PP de Redondela denuncia que el gobierno de Digna Rivas les niega información sobre siete proyectos

El grupo municipal del PP de Redondela ha denunciado «escurantismo e falta de transparencia graves» en el gobierno local por su negativa reiterada a facilitarles información solicitada por registro sobre siete expedientes de proyectos clave para el Concello, que quieren analizar desde esta formación.

Los populares revelan que estas peticiones siempre tienen el silencio como respuesta y en algunos casos llevan más de un año esperando, por lo que consideran que se trata de «una absoluta falta de respecto institucional» que pretende dificultar la labor de fiscalización del principal grupo de la oposición.

«Esta resistencia reiterada do goberno de Digna Rivas a entregarnos a documentación á que temos dereito cremos que responde sen dúbida a que están intentando agochar irregularidades e anomalías, que é algo que xa temos descuberto en moitos outros proxectos ao longo do presente mandato, e tamén importantes problemas de xestión que vemos como, día si e día tamén, están sufrindo os redondeláns», afirma el edil Iván Crespo.

En concreto, solicitan información cobre la compra de Villa Elisa, el proyecto del paseo de Cesantes, la situación del Servizo de Axuda no Fogar, las ayudas de Igualdade, los datos de la última Festa do Choco, el curso de la Policía Local sobre entrada en domicilios por casos de violencia de género y el proyecto de humanización de las calles Cardosas, Salgueiral y Ernestina Otero.