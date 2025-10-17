El PP de Redondela denuncia que el gobierno de Digna Rivas les niega información sobre siete proyectos
Aseguran que esto les dificulta la labor de fiscalización
El grupo municipal del PP de Redondela ha denunciado «escurantismo e falta de transparencia graves» en el gobierno local por su negativa reiterada a facilitarles información solicitada por registro sobre siete expedientes de proyectos clave para el Concello, que quieren analizar desde esta formación.
Los populares revelan que estas peticiones siempre tienen el silencio como respuesta y en algunos casos llevan más de un año esperando, por lo que consideran que se trata de «una absoluta falta de respecto institucional» que pretende dificultar la labor de fiscalización del principal grupo de la oposición.
«Esta resistencia reiterada do goberno de Digna Rivas a entregarnos a documentación á que temos dereito cremos que responde sen dúbida a que están intentando agochar irregularidades e anomalías, que é algo que xa temos descuberto en moitos outros proxectos ao longo do presente mandato, e tamén importantes problemas de xestión que vemos como, día si e día tamén, están sufrindo os redondeláns», afirma el edil Iván Crespo.
En concreto, solicitan información cobre la compra de Villa Elisa, el proyecto del paseo de Cesantes, la situación del Servizo de Axuda no Fogar, las ayudas de Igualdade, los datos de la última Festa do Choco, el curso de la Policía Local sobre entrada en domicilios por casos de violencia de género y el proyecto de humanización de las calles Cardosas, Salgueiral y Ernestina Otero.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»