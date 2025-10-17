La Plataforma N-120 pide ayuda a la Valedora do Pobo
La Plataforma Nacional-120 de Ponteareas ha dado un paso más en sus reivindicaciones para reclamar las obras de mejora de la N-120 y ha enviado una carta el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la que le solicitan una «reunión urgente» en la que poder darle traslado de manera directa y detallada «de la gravísima situación que se lleva vivido en la carretera N-120 a su paso por Ponteareas y los municipios limítrofes durante los últimos años».
Además, la plataforma también ha interpuesto una queja formal ante la Valedora do Pobo, a la que piden amparo para la defensa de los intereses colectivos de los 17.000 usuarios diarios de la carretera, solicitando también una reunión para poder presentar los antecedentes de los hechos, las gestiones realizadas hasta el momento y los próximos pasos previstos.
