Nespereira acoge mañana la obra teatral «Boa sorte, mala fama»
La Diputación llevará mañana sábado el ciclo +Escénicas a Pazos de Borbén con una representación de teatro sobre la emigración gallega.
Se trata de la obra titulada «Boa sorte, mala fama», a cargo de la compañía Tarabela Creativa, que actuará a las 19.00 horas en la Casa da Cultura de Nespereira.
