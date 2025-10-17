Nigrán ofrece un baile con música en directo hoy

El auditorio de Nigrán acoge hoy a las 19.00 un baile con música en directo organizado por el Concello. El acto, pensado para los veteranos aunque dirigido a todos los vecinos, forma parte del programa de actividades de la Concellería de Maiores y pretende promover la socialización y la actividad física en la tercera edad. Los asistentes disfrutarán de la actuación del grupo Ritmo.