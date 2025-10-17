Liberada una mujer en Salvaterra de Miño tras volcar el coche en el que viajaba
La afectada permaneció consciente en todo momento
Una mujer ha sido liberada tras volcar el coche en el que viajaba en Salvaterra de Miño, según ha informado el 112.
En el vehículo viajaban otras dos personas, entre ellas una menor, que pudieron abandonarlo sin necesidad de emplear el material de excarcelación.
Diez minutos antes de las 18,00 horas, un particular contactó con el 112 Galicia e informó de un coche volcado en el barrio Naranxeiros, en Arantei. En el interior había personas que no conseguían salir.
De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó su personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense; Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de O Porriño, GES de Ponteareas y Policía Local de Salvaterra de Miño.
Una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron que dos personas que iban en el coche, entre ellas una niña, estaban ya fuera. Por su parte, los bomberos excarcelaron a una mujer, que permaneció consciente en todo momento. Las heridas fueron finalmente trasladadas en ambulancia al hospital de referencia.
