Lazo rosa humano este domingo en Baiona por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

El Concello de Baiona, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, invita este domingo a los vecinos y visitantes a participar en la creación de un gran lazo rosa humano con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama las 11.00 en el Paseo Ribeira, frente a la oficina de turismo. La actividad está pensada para «mostrar el compromiso de la localidad con la prevención, la investigación y el apoyo a las personas afectadas por la enfermedad».

