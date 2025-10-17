Iria Misa e Antonio Manuel Fraga falan de literatura infantil e xuvenil en Gondomar
A libraría Libraida de Gondomar acolle hoxe ás 20.00 horas un encontro cos escritores Iria Misa e Antonio Manuel Fraga para falar de literatura infantil e xuvenil, a súa especialidade. A miñorá e o coruñés acumulan premios literarios do xénero poas súas obras, que trunfan entre a rapazada. Os asistentes terán a oportunidade de preguntarllespolos seus procesos creativos ou as súas inquedanzas.
