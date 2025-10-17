Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigados dos jóvenes por causar daños a 15 coches y cuatro motos en Baiona

Rompieron los espejos retrovisores y estropearon la chapa de los turismos, y tiraron al suelo las motocicletas

Con ellos iba otro menor, vecino de Madrid, que fue identificado

Uno de los vehículos dañados, con el espejo retrovisor roto.

Uno de los vehículos dañados, con el espejo retrovisor roto. / Guardia Civil

R. V.

La Guardia Civil investiga como supuestos autores de un delito continuado de daños a dos jóvenes vecinos de Baiona, de 22 y 17 años, respectivamente, que presuntamente vandalizaron 15 turismos y cuatro motocicletas.

Los hechos, según ha informado este viernes la Guardia Civil, se produjeron el pasado 12 de agosto en Baiona, y junto a los dos investigados penalmente iba otro menor, en este caso vecino de Madrid, que ha sido identificado.

Motos empujadas al suelo por los jóvenes identificados.

Motos empujadas al suelo por los jóvenes identificados. / Guardia Civil

Los investigados se dedicaron a romper espejos retrovisores y a estropear la chapa de la carrocería de los turismos y a tirar al suelo motocicletas.

El ruido que causaron llamó la atención de un agente de la Policía Local de Vigo fuera de servicio, quien avisó a la Guardia Civil y después le ayudó a localizar a los presuntos autores de los hechos.

La Guardia Civil buscó después a los propietarios de los vehículos dañados, recogiendo nueve denuncias por delito de daños a turismos y dos a motocicletas.

Una vez concluida toda la investigación, el pasado 7 de octubre se procedió a la investigación penal de dos de los presuntos autores de los hechos, además se identificó a un tercero, menor de edad vecino de Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents