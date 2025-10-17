Investigados dos jóvenes por causar daños a 15 coches y cuatro motos en Baiona
Rompieron los espejos retrovisores y estropearon la chapa de los turismos, y tiraron al suelo las motocicletas
Con ellos iba otro menor, vecino de Madrid, que fue identificado
La Guardia Civil investiga como supuestos autores de un delito continuado de daños a dos jóvenes vecinos de Baiona, de 22 y 17 años, respectivamente, que presuntamente vandalizaron 15 turismos y cuatro motocicletas.
Los hechos, según ha informado este viernes la Guardia Civil, se produjeron el pasado 12 de agosto en Baiona, y junto a los dos investigados penalmente iba otro menor, en este caso vecino de Madrid, que ha sido identificado.
Los investigados se dedicaron a romper espejos retrovisores y a estropear la chapa de la carrocería de los turismos y a tirar al suelo motocicletas.
El ruido que causaron llamó la atención de un agente de la Policía Local de Vigo fuera de servicio, quien avisó a la Guardia Civil y después le ayudó a localizar a los presuntos autores de los hechos.
La Guardia Civil buscó después a los propietarios de los vehículos dañados, recogiendo nueve denuncias por delito de daños a turismos y dos a motocicletas.
Una vez concluida toda la investigación, el pasado 7 de octubre se procedió a la investigación penal de dos de los presuntos autores de los hechos, además se identificó a un tercero, menor de edad vecino de Madrid.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»