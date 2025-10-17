La huelga del SAF toma la calle en Ponteareas

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Ponteareas, que cumplen hoy su tercera semana en huelga indefinida, tomaron ayer las calles de la villa para demandar soluciones por el conflicto que mantienen con la empresa adjudicataria, Óbolo. Bajo el lema «SAF Ponteareas solución. Coidados con dereitos, servizos públicos de calidade», se movilizaron más de un centenar de personas, desde el centro de salud hasta el Concello.

Por su parte, la empresa ya entregó al gobierno ponteareano un informe en el que indican el estado en el que se encuentran todas las incidencias que denuncian las auxiliares de ayuda a domicilio, en el que explican que ya se pagaron los atrasos en las nóminas. Aún así, el Concello procederá a abrir un expediente sancionador a la empresa, Óbolo, por el retraso en el cumplimiento de las condiciones del contrato.