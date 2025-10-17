Gondomar amenaza con dejar la Mancomunidade do Val Miñor

La Mancomunidade do Val Miñor podría perder uno de sus tres integrantes, el Concello de Gondomar, antes de acabar el año. Así lo advirtió el alcalde, Paco Ferreira, durante el pleno celebrado ayer cuando se debatía una moción de Manifesto Miñor para integrar el servicio en el Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento.

Según la propuesta que formuló el portavoz de la formación nacionalista, Antonio Araúxo, los bomberos miñoranos mantendrían su sede en la comarca pero serían la Xunta y la Diputación, administraciones que gestionan el consorcio provincial, las que se harían cargo. El servicio podría mejorar así las condiciones laborales por las que lucha desde hace años con tan solo 12 efectivos que obligan a realizar turnos de un solo bombero o ninguno y con unas deterioradas instalaciones.

La iniciativa de Manifesto contó con el respaldo del PSOE y la abstención de PP y BNG y el regidor socialista aprovechó su intervención al respecto para manifestar su intención de retirar al municipio gondomareño del ente supramunicipal en caso de que la moción aprobada para convertir al GES en un verdadero parque comarcal de bomberos no fructifique.

Según explicó Ferreira, «de acuerdo con la normativa, la competencia sobre la extinción de incendios y salvamento corresponde a la Xunta, ya que ninguno de los tres municipios del Val Miñor supera los 20.000 habitantes, por lo que no están obligados a mantener un servicio municipal propio». De ahí que reclamase «que sean la Xunta y la Diputación quienes asuman la responsabilidad directa del servicio, transformándolo en un parque comarcal de bomberos profesionalizado, con sede en el Val Miñor, que garantice la seguridad, la operatividad y la estabilidad laboral de los trabajadores».

El regidor gondomareño aseguraba ayer haber comunicado su decisión a sus homólogos en Baiona y Nigrán e insiste en que la unión de concellos «solo tiene sentido si sirve para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios».

También indicaba haber trasladado la idea a la delegada de personal del GES y afirmaba que le había mostrado «su pleno acuerdo y apoyo, compartiendo la necesidad de una transformación inmediata del servicio».