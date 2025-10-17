Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla para familias sobre el manejo de las emociones en los jóvenes en Gondomar

El Concello de Gondomar ofrece hoy una charla dirigida a las familias sobre «O papel das emocións na saúde mental». Los asistentes trabajarán la forma de comunicarse con sus hijos y el fomento de la autoestima, entre otras cuestiones. Será a las 19.00 en el auditorio Lois Tobío. Inscripciones, llamando al 986369746.

