Charla para familias sobre el manejo de las emociones en los jóvenes en Gondomar
El Concello de Gondomar ofrece hoy una charla dirigida a las familias sobre «O papel das emocións na saúde mental». Los asistentes trabajarán la forma de comunicarse con sus hijos y el fomento de la autoestima, entre otras cuestiones. Será a las 19.00 en el auditorio Lois Tobío. Inscripciones, llamando al 986369746.
