La figura de María Vinyals atraerá a Arcade a expertos de todo el país

Soutomaior conmemorará el 150 aniversario de María Vinyals con un congreso dedicado a su figura el próximo día 25 en el Multiusos de Arcade. La jornada, que reunirá a destacados historiadores nacionales e internacionales sobre esta intelectual pionera en el mundo de las artes, las letras y el feminismo en Galicia, tiene como objetivo la difusión de la vida y la obra de Vinyals, conocida como la «Marquesa Vermella» por su activismo social.

Con este fin la Concejalía de Cultura ha programado una serie de actividades que comenzaron el pasado 14 de agosto y se desarrollarán hasta el verano del próximo año, donde el congreso internacional del próximo día 25 será el acto central.

El evento reunirá en Arcade a los máximos estudiosos sobre Vinyals y supondrá una oportunidad única para descubrir o para conocer más sobre la trayectoria vital e intelectual de una mujer polifacética que rompió moldes. La jornada, bajo el título «María Vinyals. Unha aristócrata que desafiou ao seu tempo», estará abierta a todo el público interesado y contará con la homologación provisional como actividad de formación permanente del profesorado por parte da Consellería de Educación.

La concejala de Cultura de Soutomaior, Silvia Cernadas, explica que «a xornada vai supoñer un punto de inflexión nos estudos sobre María Vinyals. Unha oportunidade única para aprender e compartir sobre unha das figuras máis interesantes e aínda descoñecidas da nosa historia, da man das persoas que máis saben dela».

El congreso se desarrollará durante todo el día 25 en horario de 10.00 a 20.00 horas, con un descanso de dos horas al mediodía, y aunque la asistencia es gratuita, hay que inscribirse previamente a través de la página www.soutomaior.gal.

La jornada tendrá como ponentes a Aurora Marco, catedrática jubilada de la Universidade de Santiago especializada en historia de las mujeres; M.ª Ángela Comesaña, directora de comunicación y publicaciones del Museo de Pontevedra, donde catalogó los fondos sobre María Vinyals; Ricardo L. Hernández, profesor jubilado de la Universidad de La Habana, investigador de la etapa que María Vinyals vivió en Cuba; Pablo Ramírez, bibliotecario en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas e investigador de la figura del marqués de la Vega de Armijo, tío de María Vinyals; Diego Piay, profesor asociado en la Universidad de Oviedo, arqueólogo e historiador, experto en la figura de María Vinyals; Luís Fariña, jefe de Urología en el Hospital Povisa de Vigo, especialista en el doctor Enrique Lluria, segundo marido de María Vinyals; Miguel García-Fernández, técnico en el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento y especialista en historia social de las mujeres; Ricardo Pichel, profesor de la UNED; y Silvia Cernadas, concejala e investigadora especializada en la historia del castillo de Soutomaior.