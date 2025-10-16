La Xunta autoriza a ampliar las zonas de pesca en A Guarda
El acuerdo busca facilitar más espacios para la actividad recreativa
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, junto con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió con el alcalde de A Guarda para hablar sobre varios proyectos relacionados con el mar y el puerto de la localidad. Uno de los avances más destacados es un acuerdo entre el Concello y Portos de Galicia que amplía las zonas donde se puede practicar la pesca recreativa en los muelles del municipio. Gracias a este convenio, el Concello se encarga de vigilar y controlar esta actividad en las áreas autorizadas, que se pueden consultar en la web de Portos de Galicia.
Este acuerdo ya se ha firmado con otros municipios gallegos y busca facilitar más espacios para el ocio, asegurando que se haga de manera segura y coordinada.
Además, durante el encuentro, se revisaron otros proyectos en marcha, como la mejora del muelle norte, en la que el Concello invertirá 270.000 euros, y la instalación de una iluminación artística en el dique norte con un presupuesto de 117.000 euros.
También se habló sobre el transporte de pasajeros en el puerto de A Pasaxe, muy utilizado especialmente por peregrinos del Camino Portugués, y se evaluaron las ayudas que el sector marítimo-pesquero ha recibido en los últimos dos años, que superan los 600.000 euros gracias a fondos europeos.
