La Xunta autoriza a ampliar las zonas de pesca en A Guarda

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, junto con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió con el alcalde de A Guarda para hablar sobre varios proyectos relacionados con el mar y el puerto de la localidad. Uno de los avances más destacados es un acuerdo entre el Concello y Portos de Galicia que amplía las zonas donde se puede practicar la pesca recreativa en los muelles del municipio. Gracias a este convenio, el Concello se encarga de vigilar y controlar esta actividad en las áreas autorizadas, que se pueden consultar en la web de Portos de Galicia.

Este acuerdo ya se ha firmado con otros municipios gallegos y busca facilitar más espacios para el ocio, asegurando que se haga de manera segura y coordinada.

Además, durante el encuentro, se revisaron otros proyectos en marcha, como la mejora del muelle norte, en la que el Concello invertirá 270.000 euros, y la instalación de una iluminación artística en el dique norte con un presupuesto de 117.000 euros.

También se habló sobre el transporte de pasajeros en el puerto de A Pasaxe, muy utilizado especialmente por peregrinos del Camino Portugués, y se evaluaron las ayudas que el sector marítimo-pesquero ha recibido en los últimos dos años, que superan los 600.000 euros gracias a fondos europeos.