Los vecinos de Chapela piden la reposición de la Fonte do Cornido

Los vecinos de Chapela quieren volver a disfrutar de la Fonte do Cornido, una de las más antiguas del barrio de Igrexa. La ampliación de la AP-9 obligó retirarla hace seis años con motivo de la reforma del Camiño Fonte do Cornido, que discurre paralelo a la autopista en el barrio de Igrexa desde el puente de Pasán hasta la Avenida de Redondela.

Sin embargo, a pesar de que en el proyecto constaba la reposición de este elemento patrimonial en el entorno de su ubicación original, la realidad es que lo único que se hizo fue la construcción de una rampa y una escalera para dar acceso a la parcela, pero sin rastro, del manantial.

Este asunto fue abordado en la última sesión del Ponsello Parroquial de Chapela, en el que se instó al Concello a que realice las gestiones necesarias con la concesionaria de la AP-9, Audasa, para que restituya la antigua fuente.

El portavoz de la Asociación de Afectados por la Ampliación de la Autopista, Francisco Puch, asegura que existe un presupuesto elaborado en 2018 por valor de 13.800 euros para esta obra en el que se contemplaba la reposición de la fuente de piedra en la parcela con una pared ornamentada y dos bancos, además del acondicionamiento del lugar con un suelo empedrado, tal y como se recogía en el anuncio publicado en el BOE el 30 de octubre de 2018, donde se incluía esta actuación en la Adenda junto a la reforma de los caminos de Pasán, Torreiro, Mouriño y la ampliación del puente de acceso a Trasmañó.

En la actualidad, todas esas obras ya están ejecutadas menos la reposición de la fuente, por lo que los vecinos de Chapela temen se quede en el olvido. «No estamos dispuestos a renunciar a ella porque forma parte del patrimonio de la parroquia y es precisamente la que da nombre al camino en el que se ubicaba», afirma Puch.