Vacunación contra la gripe en los colegios

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, supervisó ayer, en el CRA Raíña Aragonta de Salceda, la puesta en marcha de un programa piloto de vacunación infantil contra la gripe por vía intranasal en los colegios. Se trata de una campaña pionera que permitirá que, de manera voluntaria, los alumnos y alumnas de Infantil y Primaria de 55 colegios de Galicia puedan ser vacunados contra la gripe en sus propios centros por personal de enfermería de las áreas sanitarias.