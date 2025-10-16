Vacunación contra la gripe en los colegios
La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, supervisó ayer, en el CRA Raíña Aragonta de Salceda, la puesta en marcha de un programa piloto de vacunación infantil contra la gripe por vía intranasal en los colegios. Se trata de una campaña pionera que permitirá que, de manera voluntaria, los alumnos y alumnas de Infantil y Primaria de 55 colegios de Galicia puedan ser vacunados contra la gripe en sus propios centros por personal de enfermería de las áreas sanitarias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»