El seguro solo cubrirá la mitad de los daños en el tejado del Concello de Pazos de Borbén

El PSOE de Pazos de Borbén denuncia que el seguro del Concello solo alcanzará para pagar la mitad de los graves daños causados por la borrasca Martinho el pasado mes de marzo en la Casa Consistorial, donde las fuertes rachas de viento arrancaron por completo el tejado.

El portavoz socialista, Anselmo Táboas, explica que la póliza contratada solo cubre el 47,55% de los desperfectos. Según los informes municipales, el coste total de las reparaciones supera los 312.000 euros, mientras que la aseguradora solo reconoció 147.462 euros, dejando sin cubrir más de 160.000 euros que tendrá que financiarse con fondos públicos. «Esa cantidade, que debería asumir o seguro acabará saíndo directamente do peto de todos os veciños de Pazos, mentres as obras seguen paradas e o Concello continúa pechado, cun grave prexuízo para o funcionamento dos servizos municipais e para toda a cidadanía», lamenta Táboas.

El edil socialista culpa de esta situación al Partido Popular, «que non debería ter asinado esa póliza», pero también responsabiliza al alcalde, Luciano Otero (Alternativa Veciñal), «que en dous anos non fixo nada por revisar nin cotexar as coberturas nin os valores antes de renovar a póliza, e o resultado é que hoxe o Concello perde máis de 160.000 euros, que saen directamente de todos os veciños, diñeiro que debería destinarse a servizos», puntualiza.

Táboas reclama al Concello que actúe con firmeza frente a todas las partes implicadas en la contratación de la póliza –la compañía aseguradora, la agente mediadora y quien tuvo la responsabilidad política de firmar un seguro que no reflejaba el valor real del edificio–, y exige que los gastos derivados de la reclamación por los daños «non recaian nin no Concello nin na veciñanza, senón que sexan asumidos polo propio alcalde pola súa nefasta xestión e por manter un seguro claramente insuficiente».