El PSOE porriñés exige dimisiones en el gobierno local y amenaza con ir a la Fiscalía
El PSOE de Porriño exige responsabilidades al gobierno local sobre el presunto caso de la firma de un fallecido en un expediente de alta de un vial público que beneficiaba a un concejal del PP. «No es posible que una persona fallecida en 2011, firme un documento en 2025 y que se admita. Pero lo que es todavía más grave es el silencio cómplice de los compañeros del PP», denuncian.
Por ello, los socialistas exigen la dimisión inmediata de los concejales de Urbanismo y Vías y Obras, Antía Carrera y Ramón Porto, respectivamente, o su cese urgente por el alcalde. «Este mutismo colectivo es una prueba de camaradería que ofende a los ciudadanos. Si no hay respuesta en 48 horas, llevaremos el caso a la Fiscalía», advierte el portavoz del PSOE, David Alonso.
Sobre este asunto, desde el gobierno local explican que «el pasado 25 de febrero de 2025, varias personas solicitaron la incorporación al inventario municipal de un camino situado en la parroquia de Atios. La instancia en cuestión estaba firmada en algunos casos por su titular catastral y en otros por los herederos de los mismos. Por lo tanto, no hay falsificación de firma de ningún tipo».
