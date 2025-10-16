O Porriño abre su primer parque para animales
El nuevo espacio cuenta con más de 1.600 metros cuadrados con zonas verdes, área específico para mascotas, mobiliario urbano y fuente adaptada
R. C.
El Concello de O Porriño viene de inaugurar, oficialmente, el primer parque para animales del municipio, un nuevo espacio situado en la Avenida de Galicia, en pleno casco urbano, que nace con la voluntad de ofrecer un lugar de ocio y convivencia para la ciudadanía y sus animales de compañía.
La parcela, de 1.614 metros cuadrados, fue completamente acondicionada para dar lugar a un parque moderno, funcional y accesible, dividido en dos áreas diferenciadas. Por una parte, una zona verde abierta al público, con árboles, bancos, papeleras y otros elementos de mobiliario urbano, que permitirá al vecindario disfrutar de un espacio de descanso y encuentro. Por otra, un área vallada y cerrada, pensada exclusivamente para el ocio de perros, gatos y otros animales domésticos, donde podrán correr, jugar y socializar en un entorno seguro y controlado.
El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, acompañado de los concejal Marcos Martínez, Ramón Porto y Carlos González, visitó el parque en la jornada de su apertura, destacando la importancia de este tipo de iniciativas. “«Hoy damos un paso más hacia un Porriño más verde, más inclusivo y más respetuoso con los animales. Este parque no solo mejora la calidad de vida de nuestros vecinos de cuatro patas, sino que también favorece la convivencia y el bienestar de toda la comunidad», señaló el regidor.
El parque dispone también de una fuente adaptada tanto para personas como para animales, reforzando así el compromiso con el bienestar de todos los usuarios.
Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad individual para mantener el espacio en buen estado, recordando la obligatoriedad de recoger los excrementos de los animales y emplear botellas con desinfectante para limpiar la orina, contribuyendo así la un Porriño limpio y agradable para todos.
