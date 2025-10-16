Nigrán honrará a los represaliados del franquismo casa por casa
El Concello de Nigrán colocará un adoquín de granito con el nombre de cada víctima, la edad y la fecha de su asesinato ante las viviendas de cada uno de los 15 nigraneses represaliados en 1936.
Así lo anunció ayer el alcalde, Juan González, durante el homenaje a cuatro de ellos, ejecutados en A Volta dos Nove en Baiona tal día como ayer de hace 89 años. El acto tuvo lugar en el Xardín da Memoria de Panxón.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»