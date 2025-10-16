Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nigrán honrará a los represaliados del franquismo casa por casa

El homenaje a los asesinados en A Volta dos Nove, ayer, en Panxón.

R. V.

El Concello de Nigrán colocará un adoquín de granito con el nombre de cada víctima, la edad y la fecha de su asesinato ante las viviendas de cada uno de los 15 nigraneses represaliados en 1936.

Así lo anunció ayer el alcalde, Juan González, durante el homenaje a cuatro de ellos, ejecutados en A Volta dos Nove en Baiona tal día como ayer de hace 89 años. El acto tuvo lugar en el Xardín da Memoria de Panxón.

