Nava Castro, única aspirante a presidir el PP ponteareano
El congreso local se celebrará el 2 de noviembre
La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, es la única aspirante a la presidencia del Partido Popular de Ponteareas, cuyo séptimo cónclave local se celebrará el domingo 2 de noviembre. El Comité Organizador del Congreso, presidido por Juan Carlos Ojea y del que también forman parte los concejales Silvia Fernández y Francisco Represas, ha proclamado como válida la candidatura de Nava Castro, que se presenta como candidata a suceder en esta responsabilidad a Belén Villar, que dirigió el partido durante los últimos siete años.
Tras recibir la documentación requerida y examinarla, el equipo rector determinó que la aspirante «reúne los requisitos previstos sobre antigüedad de la militancia, pago de cuotas y demás obligaciones estatutarias», además, presentó los avales requeridos, que eran de un mínimo de 60.
Con esto, Nava Castro pasa a ser oficialmente la candidata a la presidencia del PP de Ponteareas y podrá comenzar, tras dictaminarlo el comité organizador del congreso, una campaña electoral interna de presentación de su proyecto y de contacto con la militancia, que se prolongará durante 10 días, desde el hoy hasta el 25 de octubre. Posteriormente, deberá presentar formalmente a los integrantes de la futura junta local del PP de Ponteareas, conformada por una veintena de personas y que también tendrá que ser validada por el comité organizador antes del congreso.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»