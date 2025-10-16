Nava Castro, única aspirante a presidir el PP ponteareano

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, es la única aspirante a la presidencia del Partido Popular de Ponteareas, cuyo séptimo cónclave local se celebrará el domingo 2 de noviembre. El Comité Organizador del Congreso, presidido por Juan Carlos Ojea y del que también forman parte los concejales Silvia Fernández y Francisco Represas, ha proclamado como válida la candidatura de Nava Castro, que se presenta como candidata a suceder en esta responsabilidad a Belén Villar, que dirigió el partido durante los últimos siete años.

Tras recibir la documentación requerida y examinarla, el equipo rector determinó que la aspirante «reúne los requisitos previstos sobre antigüedad de la militancia, pago de cuotas y demás obligaciones estatutarias», además, presentó los avales requeridos, que eran de un mínimo de 60.

Con esto, Nava Castro pasa a ser oficialmente la candidata a la presidencia del PP de Ponteareas y podrá comenzar, tras dictaminarlo el comité organizador del congreso, una campaña electoral interna de presentación de su proyecto y de contacto con la militancia, que se prolongará durante 10 días, desde el hoy hasta el 25 de octubre. Posteriormente, deberá presentar formalmente a los integrantes de la futura junta local del PP de Ponteareas, conformada por una veintena de personas y que también tendrá que ser validada por el comité organizador antes del congreso.