El GDR Terra e Auga impulsa el primer «espacio test agrario» de Galicia

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Terra e Auga, que engloba a los Concellos del Condado, A Paradanta y Salceda de Caselas, prepara la implantación del primer «espacio test agrario» de Galicia, una iniciativa que nace como una nueva herramienta para solucionar la falta de relevo generacional en el sector primario.

Para ello, el GDR ha conseguido una subvención de la Fundación Daniel y Nina Carasso, de 15.000 euros, gracias a la que podrá poner en marcha su proyecto «Xermolo, prototipado de un espacio test agrarios para el relevo agroecológico en el territorio del GDR Terra e Auga».

El proyecto propone un espacio test agrario como dispositivo de inserción progresiva para nuevos agricultores en el territorio del Condado, A Paradanta y Salceda de Caselas. Su finalidad es facilitar la incorporación agraria a través de prácticas sostenibles y con enfoque agroecológico. Para ello, se diseñará una estructura de gobernanza multiactor, coordinada desde el GDR y que articule los tres soportes: físico, mediante el acceso temporal a las parcelas en desuso o tierras comunales; legal, a través de convenios y acuerdos de cesión regulados y la regulación con los téster; y el integral, ofreciendo tutoría técnica, formación y acompañamiento personalizado a los perfiles téster.

Es decir, la intención del proyecto es generar uno o varios espacios donde las personas interesadas en iniciar una actividad productiva en el sector agrario o ganadero puedan adentrarse en la misma, conducidos por personas con experiencia en el sector, hasta que logren su primera producción.

Relevo generacional

Esta tutela se enfoca desde el punto de vista de los datos sobre la evolución del sector agrario, que relevan una doble problemática. Por un lado, una población agraria cada vez más envejecida y sin relevo familiar dinámico que asegure la continuidad del sector; y por otro, una generación sin experiencia familiar directa, pero interesada en iniciar proyectos agrarios.

En este sentido, según la Red de Espacios Test Agrarios (RETA), existe un perfil nuevo de personas que se incorporan al sector sin raíces agrarias, y a menudo de origen urbano, que es relevante para asegurar la continuidad e innovación en las actividades primarias muy afectadas por la falta de relevo generacional. Estos nuevos agentes requieren de un acompañamiento diferente al perfil joven tradicional, porque, aunque pueden contar con formación agraria, les falta experiencia práctica y en muchos casos medios adecuados para el acceso a la tierra y otros recursos productivos y comerciales.

Con este proyecto, que se espera activar en 2026 y persigue el relevo generacional en el rural, el GDR Terra e Auga pretende dar continuidad a un trabajo de puesta en valor de la tierra agraria empezado hace unos años y reflejado en los objetivos de la Estrategia Territorial de la entidad y en otros proyectos que actualmente se están desarrollando como Mixturando, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad.