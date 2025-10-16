Una exposición presenta la delimitación de la frontera histórica con Portugal
A Guarda
El centro geográfico del ejército de tierra y la subdelegación de Defensa en Pontevedra, en colaboración con el Concello de A Guarda, inauguraron ayer la exposición Cartografía de A Raia, que muestra la evolución histórica de los trabajos para el establecimiento de la frontera con Portugal, prestando atención preferente a la zona fronteriza a lo largo del Miño. Se puede visitar de forma gratuita en la Casa dos Alonso de A Guarda hasta el 30 de octubre.
La exposición recoge, entre otras cosas, láminas ilustrativas acerca del tratado de límites entre ambas naciones y su desarrollo histórico hasta la actualidad.
