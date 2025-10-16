El centro de día Madre Rosario abre sus puertas en Borreiros

El Val Miñor cuenta desde ayer con un nuevo servicio de atención a los mayores de 65 años con 40 plazas y una parcela de 13.000 metros cuadrados totalmente ajardinada. El centro de día de la congregación de las Misioneras de María Mediadora abrió las puertas como centro de día Madre Rosario, el primer proyecto social que ha contado con la colaboración de la Fundación Amancio Ortega en la comarca.

La entidad solidaria vinculada al imperio Inditex ha financiado parte de la construcción del edificio. Cuestión por la que las religiosas de Borreiros insisten en mostrar su agradecimiento. «Sin su ayuda la puesta en funcionamiento del centro habría sufrido un retraso significativo y, consecuentemente, el servicio a la comarca del Val Miñor», explica Alfonso Fontenla, asesor de la comunidad religiosa.

Tras siete años de trámites y después de conseguir al fin la licencia municipal de actividad, las monjas que gestionan la guardería San José han puesto en funcionamiento en el terreón anexo el centro de día.

Frente a la fachada del nuevo centro de día. / Alba Villar

Circunstancia que lo hace único, dado que, tal y como relata su directora, Noelia Martínez, podrán ofrecerse «programas de interacción entre niños y mayores altamente beneficiosos para ambas partes». Y es que el centro de día Madre Rosario, trata de ofertar una atención «diferente» y «romper el prejuicio existente que relaciona el hecho de acudir a un centro de día con poseer un alto grado de dependencia». Lo que se pretende, recalca también Fontenla, es incidir en el envejecimiento activo, es de cir, «ralentizar el deterioro de la edad con actividades».

Plazas subvencionadas

El servicio está abierto de 8.00 a 20.00 y dirigido a personas mayores de 65 años independientemente de sus capacidades, ya que cuenta con personal cualificado para impartir actividades físicas, cognitivas y de ocio.

Las tarifas van desde los 340 a los 970 euros mensuales, en función de las horas y prestaciones que precisen las personas usuarias, según detallan desde la dirección. Cuotas que subvencionará la Xunta en parte a cada usuario.

Además de las prestaciones básicas, el centro contará con otras complementarias como transporte, peluquería, podología, fisioterapia, óptica, audiología y ortopedia según las necesidades.

Fundadora

Las hermanas Misioneras de María Mediadora se sienten «especialmente satisfechas de haber podido hacer realidad una obra social deseada por su fundadora» en el lugar donde nació y murió. Rosario Fernández Pereira vino al mundo en Borreiros en 1908 y creó en 1942 el germen de la congregación, declarada organización sin ánimo de lucro y presente en España, Italia, Alemania, Colombia, Honduras, India y Malawi con proyectos solidarios y de atención a niños y mayores.

Un trabajo que da un servicio a la población, en este caso a la sociedad gallega, incide Alfonso Fontenla. El asesor recuerda que «España es el país con mayor esperanza de vida de Europa y que Galicia es la segunda comunidad, por detrás de Asturias, con la mayor tasa de población por encima de los 65 años. De manera que los centros de día se han convertido en servicios de primera necesidad, cuyos costes requieren de ayudas públicas». «Tiene que existir una financiación pública a centros sin ánimo de lucro para que puedan ofrecer cuotas asequibles a la población más desfavorecida», añade.

Para obtener más información, los interesados pueden llamar al 689420233 o contactar a través de su cuenta de Instagram. Con el fin de dar a conocer los servicios de primera mano, el centro ofrece la posibilidad de disfrutar de tres días gratis desde hoy hasta este lunes, día 20.