Una casa en riesgo de derrumbe obliga a cortar la céntrica calle Conde en Baiona

La calle Conde, en el corazón del casco histórico de Baiona, permanece desde el martes cortada al tráfico peatonal y rodado en un tramo de veinte metros debido al riesgo de derrumbe que presenta una casa en ruinas. El Concello decidió impedir el paso mediante vallas dado el peligro inminente que comprobaron los propios técnicos después de diversas alertas por parte de vecinos ante la caída de cascotes, las profundas grietas en la fachada e incluso la apreciable inclinación del edificio.

Se trata de un inmueble cuya fecha de construcción se desconoce y que albergó el recordado horno de Faíscas hace décadas. El Plan Especial de Protección del Casco Histórico Artístico de Baiona (Pepchab) la sitúa «antes de 1900».

Según explica el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, el Ayuntamiento ha requerido a la propiedad que actúe de urgencia y apuntale el edificio, o bien lo derribe. Ayer mismo acudían técnicos de una empresa especializada para valorar la situación.

Mientras no quede solucionado el problema, el Concello mantiene abierto el jardín de la Casa da Navegación como desvío para sortear el tramo cortado. El juzgado de paz también está cerrado.