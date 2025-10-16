La biblioteca de Chapela celebra su XX aniversario
El día 24 actuará el grupo Os Carunchos
La Biblioteca Municipal Xela Arias de Chapela cumple este año su XX aniversario, donde a lo largo del tiempo se ha convertido en un importante centro de encuentro en la parroquia. El acto de conmemoración será el próximo día 24 con un concierto del grupo Os Carunchos, coincidiendo además con el Día das Bibliotecas. Esta cita musical tendrá también mucho de literaria, ya que se presentará el libro-disco de Os Carunchos, «Unha gorxa chea de paxaros», en el que homenajean al poeta Manuel María. Será a las 20.00 horas en el auditorio del Piñeiral con entrada libre.
La biblioteca alberga 17.000 volúmenes, entre libros y material audiovisual, y suma casi 2.500 usuarios. Además cuenta con un club de lectura de adultos y otro infantil de arte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»