La biblioteca de Chapela celebra su XX aniversario

La Biblioteca Municipal Xela Arias de Chapela cumple este año su XX aniversario, donde a lo largo del tiempo se ha convertido en un importante centro de encuentro en la parroquia. El acto de conmemoración será el próximo día 24 con un concierto del grupo Os Carunchos, coincidiendo además con el Día das Bibliotecas. Esta cita musical tendrá también mucho de literaria, ya que se presentará el libro-disco de Os Carunchos, «Unha gorxa chea de paxaros», en el que homenajean al poeta Manuel María. Será a las 20.00 horas en el auditorio del Piñeiral con entrada libre.

La biblioteca alberga 17.000 volúmenes, entre libros y material audiovisual, y suma casi 2.500 usuarios. Además cuenta con un club de lectura de adultos y otro infantil de arte.