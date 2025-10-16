Baiona recibirá agua de Vigo en 5 días si no llueve

El Concello de Baiona conectará el suministro de agua a la red de Nigrán, a través de la válvula de A Ramallosa, para recibir agua del embalse vigués de Zamáns la próxima semana si no llueve antes.

Con la presa de Baíña al 25,8% de su capacidad, el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, se reunió el martes con su homólogo en Nigrán y con técnicos de las concesionarias del servicio de ambos municipios para programar el enganche. Hoy lo hará con el de Vigo, Abel Caballero.