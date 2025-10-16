Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona

Lo que puede parecer un acto de violencia de género al mostrar a un hombre arrastrando por el suelo a una mujer en un vídeo que se ha hecho viral estos días no lo es. O al menos así lo explican desde la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra. Las imágenes fueron grabadas la noche del pasado 25 de agosto y corresponden a una pelea en la que la fue ella la que se llevó la peor parte.

Al parecer, el enfrentamiento sucedió cuando dos de los supuestos participantes en la trifulca estaban sentados en un banco situado en las inmediaciones del acceso al parking de A Palma y se acercaron otros dos varones acompañados de la víctima. Unos y otros entablaron una discusión que acabó con lo que se ve en las imágenes.

Tan solo la mujer presentó denuncia y las diligencias fueron entregadas en los juzgados de Vigo.