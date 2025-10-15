La Xunta reconoce la implicación del Concello de Mos con el medio ambiente

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, eligió Mos para celebrar el acto de entrega de las banderas verdes de Galicia, un distintivo creado por la Xunta en 2020 para reconocer el esfuerzo local por el paisaje, la eficiencia energética, la educación ambiental y la gestión responsable de los recursos. En dicho acto, el presidente gallego destacó el papel de Mos, que este año se incorpora a la lista de Concellos distinguidos.

Mos fue reconocida por la presentación de once iniciativas sostenibles, entre ellas el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, proyectos de movilidad activa, medidas de eficiencia energética, gestión responsable del agua y programas de educación ambiental.

«Este es un acto de amor por nuestra tierra, en el que enviamos un mensaje de que no solo los responsables municipales, sino el conjunto de los vecinos, están comprometidos con tener un Concello hermoso y sostenible», valoró Rueda, que avanzó que en 2026 la Xunta creará la Red de Concellos de Bandera Verde de Galicia.

Además de Mos, hay otros 32 municipios en toda Galicia reconocidos con esta bandera verde.