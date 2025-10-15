La Xunta apoya la rehabilitación de 16 viviendas en Ponteareas
La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, entregó ayer las placas identificadoras a los propietarios de las viviendas que serán rehabilitadas en Ponteareas con cargo a las ayudas a nivel barrio para Áreas de Rehabilitación Integral (ARI). En total, se podrán recuperar 16 viviendas en el centro histórico de Ponteareas, que se repartieron 400.000 euros de fondos europeos.
Diez de las 16 beneficiarias ya tienen las obras adjudicadas. Son actuaciones para mejorar la eficiencia energética de los edificios y otras reformas, como la colocación de ascensores, conservación y renovación de las edificaciones.
Allegue destacó la puesta en valor del centro histórico de Ponteareas, así como la colaboración del Concello en materia de vivienda.
