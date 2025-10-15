Una vecina de Chapela aspira al título internacional de belleza Mrs. Universe

Rosana González, vecina de Chapela, participará a finales de mes en el certamen Mrs. Universe for Peace en la categoría +50, después de lograr el pasado mes de junio la corona de belleza nacional representando a Galicia. Este certamen internacional es una plataforma global para mujeres mayores de 30 años que se celebrará en Madrid del 30 de octubre al 2 de noviembre.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, recibió en el Concello a la aspirante para felicitarle por su título nacional y desearle mucha suerte en la prueba internacional. Rosana González, que aspira al título de mayores de 50 años, asegura sentirse «muy feliz» por cumplir su sueño de ser miss. Casada y madre de dos mellizos, tiene titulación de peluquería y educación infantil, aunque la vida profesional le ha llevado por otro camino, ya que trabaja desde hace 26 años en una fábrica del sector de la automoción.

Sus títulos de miss Galicia y España le han servido para abrirle nuevas puertas en su faceta como modelo y ya protagonizó un anuncio y ha participado en varios desfiles.