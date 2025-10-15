Tui contará con nuevos contenedores para el punto limpio municipal
La Xunta invierte 120.000 euros en la mejora del tratamiento de residuos
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el punto limpio del concello de Tui, que fue uno de los beneficiados por las ayudas de la Xunta a entidades locales para el financiamiento de actuaciones en materia de residuos de competencia municipal.
Así, Tui recibió más de 120.000 euros repartidos en dos líneas de actuación: 81.000 para la adquisición de otros dos puntos móviles que se colocarán de forma rotativa por las distintas parroquias, mientras que 41.000 se destinan a la adquisición de nuevos grandes contenedores de almacenamiento para el punto limpio municipal.
Estas ayudas autonómicas beneficiaron a un total de 24 concellos de la provincia de Pontevedra por valor de más de 900.000 euros. En la comarca del Baixo Miño fueron tres los municipios beneficiados.
