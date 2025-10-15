El teatro también puede ser inclusivo

Este viernes 17 de octubre, a las 21:00 h, el Centro Cultural de A Guarda acogerá la representación de Nada se sabe, una propuesta escénica original e inclusiva que forma parte del ciclo Ven ao teatro. La entrada será gratuita hasta completar aforo. La obra está protagonizada por dos actrices y dos actores con discapacidad reconocida, quienes exploran distintas visiones de la discapacidad en el teatro clásico.

Uno de los momentos clave del espectáculo es una adaptación contemporánea de Filoctetes, tragedia griega de Sófocles, escrita por Manuel Lourenzo. A través de este texto, se plantea la figura del diferente, del excluido, de aquel a quien la sociedad no sabe —o no quiere— integrar.

Desde sus propias vivencias y perspectivas, el elenco resignifica estas obras clásicas, lanzando un mensaje directo al público: Nada se sabe sobre lo que son, piensan, sienten o desean las personas con discapacidad, ni sobre el lugar que quieren ocupar en la sociedad, en la vida y en el arte.

La propuesta, que mezcla teatro y experiencias personales reales, ofrece un espectáculo único en la escena gallega, con un enfoque tan reflexivo como accesible.

Para garantizar que cualquier persona interesada pueda disfrutar del espectáculo en igualdad de condiciones, se han previsto diversas medidas de accesibilidad, como interpretación en lengua de signos; visita táctil previa para personas ciegas (permite recorrer los elementos físicos del montaje); audiodescripción bajo demanda, programa de mano en braille y otro en formato ampliado para personas con resto visual; y una versión en lectura fácil.

La función promete ser una experiencia enriquecedora y abierta a todos los públicos, consolidando el compromiso de A Guarda con la cultura inclusiva.

Coproducción

Nada se sabe es una obra de teatro que aborda el tema de la discapacidad. Coproducida por el Centro Dramático Galego y Culturactiva, cuestiona la inclusión y la gestión de la diferencia en la sociedad. La propuesta es integradora en el contexto teatral gallego, con un elenco diverso y una selección musical delicada.

Con una puesta en escena atrevida y contemporánea, la obra presenta una escenografía que nos lleva a la isla griega de Lemnos. A la excelente dramaturgia se unen una delicada selección musical y una iluminación sorprendente. Nada se sabe es una de las propuestas teatrales más arriesgadas y atractivas de los últimos tiempos tanto a nivel gallego como nacional.