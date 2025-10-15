Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban en el chiringuito de la playa de Cesantes

R. V.

El responsable del chiringuito de la playa de Cesantes denunció ante la Policía Local un robo en el establecimiento durante la madrugada del pasado domingo. Al parecer, los autores forzaron la puerta y accedieron al interior donde sustrajeron más de mil euros.

