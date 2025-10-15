Redondela logra el 65% de inserción en un programa de empleo dirigido a mujeres

El Programa Integrado de Emprego de la Asociación de Empresas de Redondela, con una edición dirigida exclusivamente a mujeres, ha finalizado con una inserción laboral del 65%. Un éxito que reafirma el compromiso de la entidad empresarial con la reducción de la tasa de desempleo femenino en el municipio, que en Redondela supera la media comarcal y duplica al masculino según los últimos datos estadísticos disponibles.

La iniciativa se desarrolló durante los últimos doce meses con la participación de más de un centenar de mujeres. Las beneficiarias disfrutaron de un plan integral que combinó orientación personalizada, formación especializada —más de 600 horas de formación, de las cuales más de 300 fueron formación del catálogo de especialidades del SEPE—, coaching, mentoring y prospección empresarial.

La formación en los itinerarios de salud, cuidados y calidad de vida lograron un resultado destacado en cuanto a inserción de las usuarias. El programa evidenció una elevada capacidad de adaptación a las necesidades individuales de las participantes mediante la implementación de herramientas digitales y la incorporación de tecnologías emergentes, entre las que destaca la inteligencia artificial. Esta tecnología fue integrada de manera transversal en diversos itinerarios formativos y de orientación, con especial énfasis en acciones como «Revolución artificial: ferramentas de intelixencia artificial aplicadas ao comercio tradicional», diseñada estratégicamente en respuesta a la relevancia del sector comercial en la estructura económica local.

Esta línea formativa permitió a las usuarias adquirir competencias clave para la transformación digital del comercio de proximidad, favorecendo su empleabilidad y capacidad de adaptación a los nuevos contextos laborales.

Más de 100 empresas colaboraron con distintas acciones en este programa de empleo.