Redondela ahorra 50.000 m3 de agua al mes tras mejorar la red

La escasez de lluvia y la bajada del nivel del embalse de Eiras, actualmente al a 50,22% de su capacidad, ha obligado a Augas de Galicia a decretar la prealerta por sequía moderada, una notificación que recibió este lunes de forma oficial el Concello de Redondela.

Ante esta situación, el gobierno local hace un llamamiento a la ciudadanía para que realice «un consumo racional e responsable da auga», por lo que pide que se limite al consumo doméstico, evitando riegos de huertas y jardines, llenado de piscinas o lavado de coches.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que desde hace meses trabajan en un plan de ajuste para reducir el consumo de agua en los servicios públicos y también en la modernización de la red de abastecimiento y en la reparación de fugas, unas medidas que han permitido un importante ahorro de agua, estimado en unos 50.000 metros cúbicos al mes.

«Os sistemas de rego en parques e xardíns recortáronse un 70%, os baldeos das rúas limitáronse a un día por semana e só en zonas puntuais, e as duchas das praias permanecen pechadas», puntualiza Rivas. En cuanto a las fuentes ornamentales del municipio que están en funcionamiento son elementos que funcionan con un circuito cerrado de agua que no genera consumo.

El departamento de Infraestruturas e Sostibilidade, que dirige el edil Roberto Villar, trabaja desde 2023 en un plan de «boas prácticas» para la modernización de la red y reparación rápida de las fugas, unos trabajos con los que se rebajó una media de 50.000 metros cúbicos mensuales: «Reducimos o gasto de auga ao equivalente de consumo de 3.000 fogares», afirma Villar, que destaca que Redondela es «dos poucos concellos da provincia de Pontevedra que conseguiu reducir o consumo de auga nos últimos anos».

Los datos corresponden al depósito situado en Quintela y que suministra agua para todas las parroquias del municipio, excepto Chapela. El objetivo de este departamento es seguir en esta misma senda «cun traballo a medio e longo prazo que hai que ir despregando en todas as parroquias». Villar incidió también en que un 30% de los redondelanos no dependen de estos recursos de la red municipal, ya que se abastecen de las comunidades de aguas privadas de las diferentes parroquias.