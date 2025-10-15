Redondela ahorra 50.000 m3 de agua al mes tras mejorar la red
El gobierno local pide un uso «responsable» ante la prealerta por sequía
Ya trabaja en un plan de ajuste para reducir el consumo
La escasez de lluvia y la bajada del nivel del embalse de Eiras, actualmente al a 50,22% de su capacidad, ha obligado a Augas de Galicia a decretar la prealerta por sequía moderada, una notificación que recibió este lunes de forma oficial el Concello de Redondela.
Ante esta situación, el gobierno local hace un llamamiento a la ciudadanía para que realice «un consumo racional e responsable da auga», por lo que pide que se limite al consumo doméstico, evitando riegos de huertas y jardines, llenado de piscinas o lavado de coches.
La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que desde hace meses trabajan en un plan de ajuste para reducir el consumo de agua en los servicios públicos y también en la modernización de la red de abastecimiento y en la reparación de fugas, unas medidas que han permitido un importante ahorro de agua, estimado en unos 50.000 metros cúbicos al mes.
«Os sistemas de rego en parques e xardíns recortáronse un 70%, os baldeos das rúas limitáronse a un día por semana e só en zonas puntuais, e as duchas das praias permanecen pechadas», puntualiza Rivas. En cuanto a las fuentes ornamentales del municipio que están en funcionamiento son elementos que funcionan con un circuito cerrado de agua que no genera consumo.
El departamento de Infraestruturas e Sostibilidade, que dirige el edil Roberto Villar, trabaja desde 2023 en un plan de «boas prácticas» para la modernización de la red y reparación rápida de las fugas, unos trabajos con los que se rebajó una media de 50.000 metros cúbicos mensuales: «Reducimos o gasto de auga ao equivalente de consumo de 3.000 fogares», afirma Villar, que destaca que Redondela es «dos poucos concellos da provincia de Pontevedra que conseguiu reducir o consumo de auga nos últimos anos».
Los datos corresponden al depósito situado en Quintela y que suministra agua para todas las parroquias del municipio, excepto Chapela. El objetivo de este departamento es seguir en esta misma senda «cun traballo a medio e longo prazo que hai que ir despregando en todas as parroquias». Villar incidió también en que un 30% de los redondelanos no dependen de estos recursos de la red municipal, ya que se abastecen de las comunidades de aguas privadas de las diferentes parroquias.
