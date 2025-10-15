Tras cuatro años como anfitriona del Campeonato de España de Surf Adaptado, la playa de Patos, meca del deporte de la tabla en Galicia, recibió ayer a un total de 70 parasurfistas de 10 selecciones nacionales para competir en el European ParaSurfing Championship 2025, organizado por la European Surfing Federation y la Federación Española de Surf en colaboración con el Concello de Nigrán, Diputación, Xunta, Fundación Bimba y Lola y el club nigranés Quenlla, el único en Galicia dedicado a la diversidad. Todos ellos desfilaron ayer por el arenal en una ceremonia de apertura al estilo olímpico.

Los conjuntos nacionales de España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Alemania, Dinamarca, Países Bajos e Reino Unido marcharon por el arenal entre aplausos del público. Los mejores parasurfistas del continente participan clasificados entre las ocho divisiones reconocidas por la International Surfing Association (ISA) según su diversidad: stand (de pie en la tabla), kneel (de rodillas), prone (tumbado) o con discapacidad visual, entre otras.

Nigrán, capital europea del surf adaptado

Francia y España, con gran trayectoria en el parasurf, son los únicos países que acuden con todos los equipos completos, por lo que aspiran a más podios.

En la selección española destaca el único representante gallego, Dani Souto, que padece ceguera en un ojo y busca revalidar el título de campeón de europa en categoría V2. También estará la supermedallista Sarah Almagro, surfista malagueña tetrapléjica con títulos mundiales y europeos en categoría Prone 2.

«Non podemos estar máis orgullosos de que Nigrán, grazas á praia de Patos, se sitúe no mapa mundial como un lugar sinónimo de inclusión, estamos realmente emocionados de acoller este evento. Este é o Nigrán para todos ao que sempre nos referimos», señaló el alcalde, Juan González, que apostó por hacer coincidir la competición continental con la Copa Concello de Nigrán de Surf Adaptado, que se desarrolló durante la mañana con deportistas locales con diversidad funcional.

El presidente de la Federación Española de Surfing, Román Díez, destacó la valía de los participantes. «Se trata de la gran cita del surf inclusivo en Europa, que pone en valor la capacidad, el esfuerzo y el talento de los deportistas, además de reforzar el papel de Galicia como sede internacional de grandes eventos deportivos. Es una oportunidad para vivir el parasurfing en primera línea, celebrar la inclusión y gozar del deporte en un entorno incomparable», manifestó.