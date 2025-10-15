La huelga del SAF se recrudece en Ponteareas sin consenso político

«En Ponteareas no se va a municipalizar el SAF». Así lo repitió varias veces la alcaldesa ponteareana, Nava Castro, en el pleno extraordinario y urgente celebrado ayer por la mañana para abordar la crisis del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), cuyas trabajadoras cumplen 20 días en huelga.

La sesión transcurrió sin sorpresas, pues la moción que presentaron conjuntamente los grupos de la oposición, BNG, PSOE y PeC, reclamando el rescate y municipalización del servicio por parte del Concello, fue rechazada por los grupos que integran el gobierno local, PP, ACIP e IP.

Las trabajadoras llenaron el salón de plenos y reclamaron «justicia social». Explicaron que la huelga se convocó luego de «cinco meses de penurias» tras la contratación de Óbolo, empresa de la que ya habían advertido de irregularidades en otros Concellos, pero que «la realidad superó por mucho nuestras expectativas». En este sentido, relataron carencias de todo tipo, así como impagos de nóminas. Por todo ello, volvieron a exigir la rescisión del contrato de Óbolo.

El concejal de Hacienda y cabeza visible del gobierno local en la gestión de esta crisis, Francisco Jesús Represas, reconoció que «la situación del SAF no es la que el gobierno desea» y que esto se debe, en parte, al déficit de personal que impide el cumplimiento de las 90.000 horas contratadas por el Concello para atender a las personas dependientes. Además, insistió en que la «apertura de un expediente sancionador a la empresa no garantiza su salida inmediata», por eso el ejecutivo decidió intervenir la misma.

Represas también acusó a los grupos de la oposición de manipulación y, junto a la alcaldesa, reprocharon a BNG y PSOE que, durante sus ocho años de gobierno, no municipalizaron el servicio. Sobre esto, el concejal de Hacienda recordó que este fue el único gobierno que contrató un estudio para valorar la municipalización del SAF, mientras que Nava Castro apuntó que «en Pontevedra o Santiago, con gobiernos del BNG, tampoco está municipalizado el SAF».

El BNG acusó al gobierno local de «afrontar el conflicto con chulería, mentiras y manipulación» y reconocieron que «no dimos el paso en ese momento», refiriéndose a la municipalización.

El PSOE denunció que el Concello «tiene reclamaciones más que suficientes para cesar a la empresa» y, al igual que los otros grupos de la oposición, llamaron a los socios de gobierno del PP, ACIP e IP, a posicionarse en este conflicto. «Ya vale de esconderse detrás de Francisco Jesús», reclamaron los socialistas.

Por su parte, PeC acusó al tripartito de intentar salvar a la empresa e insistió en que «la municipalización es la única manera de garantizar los derechos de las trabajadoras».

Los reproches y cruces de acusaciones fueron recurrentes durante toda la sesión, así como las interrupciones por parte de las trabajadoras, algunas de las cuales manifestaron que tuvieron que suspender la huelga porque no pueden llegar a fin de mes. Asimismo, lamentaron que, con Óbolo, «no sabemos ni cuando ni cuanto vamos a cobrar».