El Festival de Cans inicia su gira de proyecciones por Europa

El Festival de Cans inicia hoy una gira internacional para proyectar las películas del certamen en diferentes ciudades europeas. Así, hoy, en el céntrico Cinema Aventure de Bruselas comenzará un periplo que continuará el próximo 31 de octubre en Lisboa, en el Centro Xuventude de Galicia. El ciclo seguirá a lo largo del otoño en París, en la Université Sorbonne, y en Madrid, en el campus que tiene la University of Saint Louis en la capital española.

En la primera sesión, que tendrá lugar hoy en Bruselas, organizada por la Asociación Couto Mixto, se proyectarán las obras «Curmán», del cineasta vigués Alejandro Jato, que alcanzó varios premios; «Monstera», de Diego R. Aballe, y «Cadáver de Dragón», de José Garnelo. La sesión se completará con el documental «Agroglamour 22», del cineasta Javier Sobrado, que refleja el espíritu festivo y cinéfilo que toma esta aldea de Porriño durante los cinco días de festival.

El director del Festival de Cans, Alfonso Pato, se encargará de presentarlos cortometrajes en Bruselas para conversar con el público sobre la singularidad del certamen y la proyección de los nuevos cineastas gallegos.

Además, el Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima se sumará este otoño al circuito portugués creado por el festival para hacer llegar las obras ganadoras a diversas localidades del norte de Portugal.