Festa da Esfollada do Millo en Corzáns
El Área Recreativa de Muíño da Ponte de Corzáns, en Salvaterra de Miño, celebra este sábado la Festa da Esfollada do Millo. A partir de las 16.3 horas habrá animación infantil con Barafunda, «esfollada» popular, magosto, choripán, vino y música con Sons da Raia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea