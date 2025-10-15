Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festa da Esfollada do Millo en Corzáns

El Área Recreativa de Muíño da Ponte de Corzáns, en Salvaterra de Miño, celebra este sábado la Festa da Esfollada do Millo. A partir de las 16.3 horas habrá animación infantil con Barafunda, «esfollada» popular, magosto, choripán, vino y música con Sons da Raia.

