Festa da Esfollada do Millo en Corzáns

El Área Recreativa de Muíño da Ponte de Corzáns, en Salvaterra de Miño, celebra este sábado la Festa da Esfollada do Millo. A partir de las 16.3 horas habrá animación infantil con Barafunda, «esfollada» popular, magosto, choripán, vino y música con Sons da Raia.