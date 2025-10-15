A Cañiza despide al párroco Miguel Ángel Castro

A Cañiza despidió con un emotivo reconocimiento al párroco Miguel Ángel Castro Quinteiro, que inicia una nueva etapa en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Vigo, tras 19 años de labor pastoral en varias parroquias de A Cañiza. El acto de despedida tuvo lugar en el Concello, donde el alcalde, Luis Piña, le hizo entrega al sacerdote de un regalo institucional como muestra de afecto y reconocimiento por su dedicación.

El acto remató con la firma en el Libro de Honor del Concello, donde don Miguel Ángel escribió: «Con profundo y afectuoso agradecimiento por su acogida y continua colaboración desde el primer día hasta el último. Siempre me sentí apoyado, valorado y querido. Por eso, mil gracias, mis oraciones y bendición. Estáis siempre en mi corazón».