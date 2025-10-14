La Xunta licita las obras de saneamiento en O Cerquido

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación las obras de saneamiento de Santo Estevo de Budiño, en Salceda de Caselas, por 675.000 euros. La actuación servirá para mejorar el servicio de recogida de aguas residuales a los vecinos del núcleo de O Cerquido y otras áreas del municipio, dentro del convenio de colaboración firmado entre Augas de Galicia y el Concello de Salceda. La obra supondrá la construcción de tres tramos de colectores y pozos de hormigón de cerca de 1,13 kilómetros y beneficiará a un centenar de vecinos y vecinas de Budiño.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través del organismo hidráulico, aportará el 80% del presupuesto necesario con fondos Feder, mientras que el Concello asumirá el 20% restante.

En concreto, la obra se dividirá en tres tramos conectados en tres puntos separados de la infraestructura existente. El primer tramo, de más de 818 metros, afectará a la zona norte de saneamiento de O Cerquido; y un segundo, de más de 112 metros y que discurre bajo la antigua N-550, y el tercero, de casi 196 metros, correspondientes a la zona sur del parque empresarial de Salceda.

Plazos

Desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático apuntan que, aunque los servicios de saneamiento son una responsabilidad de competencia municipal, la Xunta lleva años prestando su apoyo técnico y financiero a los concellos que lo necesitan. En este caso, las empresas interesadas en ejecutar las obras tienen hasta el 4 de noviembre para presentar sus ofertas; y, una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución será de seis meses.