Urgen un centro de día para Oia, con un tercio de vecinos de más de 65 años

El grupo parlamentario del PSdeG ha solicitado a la Xunta de Galicia la puesta en marcha de un centro de día en el municipio de Oia, una infraestructura que consideran «urgente e imprescindible» para atender a la creciente población mayor y dependiente de la zona.

La iniciativa fue registrada en el Parlamento gallego por las diputadas socialistas Elena Espinosa, Silvia Longueira y Patricia Iglesias, junto con el portavoz José Ramón Gómez Besteiro. En ella, el PSOE reclama una partida presupuestaria específica en las cuentas autonómicas y un calendario concreto para la construcción y apertura del centro.

Oia cuenta con una población aproximada de 3.000 habitantes, de los cuales casi un tercio supera los 65 años. Se trata de un concello rural, con gran dispersión geográfica, donde muchas personas mayores viven solas o dependen del cuidado de sus familias. Esta realidad, común a muchos municipios del interior gallego, plantea un reto importante en materia de servicios sociales y atención a la dependencia. Desde el PSOE señalan que la falta de este tipo de equipamientos agrava la sensación de aislamiento de los mayores y limita las posibilidades de apoyo profesional y seguimiento diario que ofrecen los centros de día.

En la actualidad, la ausencia de un recurso asistencial de este tipo en Oia obliga a las familias a buscar alternativas en municipios vecinos, lo que conlleva desplazamientos diarios que no siempre son viables, especialmente para personas con movilidad reducida. Según los socialistas, esta situación también impide desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la dependencia, la promoción de la autonomía personal y la conciliación de la vida laboral y familiar para los cuidadores. El centro de día permitiría ofrecer atención sociosanitaria durante el día, mejorar la calidad de vida de los mayores y dar un respiro a las familias cuidadoras, muchas de las cuales afrontan solas la atención a sus seres queridos.

El grupo socialista ya había solicitado en noviembre de 2024 que se incluyera este proyecto en los presupuestos de 2025, pero, según denuncian, «a día de hoy no se ha producido ningún avance». Por ello, insisten en que esta infraestructura debe formar parte del Plan de Equipamientos Sociales de la Xunta. También piden que se defina una ubicación adecuada para el centro, preferiblemente en una zona bien comunicada, para facilitar el acceso de los usuarios de todas las parroquias del municipio.

«El objetivo es garantizar que las personas mayores de Oia puedan envejecer en su propio entorno, con servicios de calidad y cercanos», concluyen desde el grupo parlamentario socialista, que considera este proyecto una cuestión no solo de servicios sociales, sino también de equidad territorial y dignidad. Desde el ámbito local, también se espera que esta iniciativa impulse otras medidas complementarias que ayuden a fijar población en el rural y a garantizar una red básica de servicios en zonas menos pobladas, muchas veces olvidadas frente a las grandes ciudades.