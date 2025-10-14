Tomiño organiza un fin de semana teatral
Tomiño se prepara para vivir un fin de semana lleno de emociones teatrales. El arte escénico se convertirá en protagonista del municipio con una doble cita: el sábado, el espectáculo Reconversión, y el domingo, Bunji, la pequeña Koala.
