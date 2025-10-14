Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomiño organiza un fin de semana teatral

Tomiño se prepara para vivir un fin de semana lleno de emociones teatrales. El arte escénico se convertirá en protagonista del municipio con una doble cita: el sábado, el espectáculo Reconversión, y el domingo, Bunji, la pequeña Koala.

