Soutomaior solicita la titularidad de la PO-264 a su paso por Arcade

El gobierno local se ha propuesto realizar una transformación total del casco urbano de Arcade. Si hace un año presentó un ambicioso proyecto para la humanización de la Avenida de Castelao, el tramo de la carretera N-550 a su paso por el centro de Arcade, y en los últimos meses inició la reforma del Camino de Santiago a su paso por las calles Coutada y Fonte do Conde, ahora da otro paso importante para el cambio de imagen de la localidad. Se trata de la reforma integral de las calles Xosé Solla y Roxelio Landeiro, el principal eje viario junto a la Avenida de Castelao en este núcleo urbano.

Con este objetivo el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, ha iniciado las gestiones con la Xunta para conseguir la transferencia de la PO-264, que coincide con el trazado de ambas calles. El pasado viernes el regidor nacionalista se desplazó a Vigo para mantener una reunión sobre este asunto con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, con la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y con el director territorial en la provincia, José Manuel Gómez González.

Lourenzo se mostró satisfecho con el resultado del encuentro en el que se acordó la transferencia del tramo urbano de Arcade, «un feito que levará aparellado actuacións de transformación urbana e mellora da calidade de vida da veciñanza», indicó. El responsable municipal destacó la «boa disposición e entendemento a traballar entre as administracións» y, en este sentido, agradeció «a franqueza e o traballo realizado», por lo que se comprometieron a continuar trabajando en esta transferencia «coa máxima celeridade».

El alcalde tiene claro que con esta transferencia «o núcleo urbano de Arcade converterase nun espazo amable que axudará á convivencia das veciñanza e comercio e hostalería na zona; esta transferencia e humanización está máis preto ca nunca grazas que a que todas as administracións estamos a traballar en beneficio da veciñanza». Por último señala que desde el gobierno de Soutomaior «levamos moito tempo traballando para que chegase este momento e estamos seguros de que esta transformación vai a mellorar a calidade de vida dos veciños», por lo que continuará esforzándose «para que esta transferencia sexa unha realidade o antes posible».