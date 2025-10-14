Redondela repartirá 200 composteros para reducir el volumen de residuos orgánicos

El Concello de Redondela repartirá 200 composteros destinados a viviendas unifamiliares con el objetivo de reducir el volumen de residuos orgánicos. La alcaldesa, Digna Rivas, y el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, explicaron en la presentación de la campaña que todas las personas residentes en una casa que cuente con una parcela o huerta de un mínimo de 25 metros cuadrados pueden solicitar su compostero doméstico. Para ello deben ponerse en contacto con el Concello en el teléfono 986 400300 o también solicitarlo a través de la página web municipal de Redondela.

Los composteros que se entregarán tienen capacidad para 400 litros y deben situarse en el exterior de la vivienda, en una zona sombreada y protegida de las inclemencias meteorológicas, preferiblemente bajo un árbol de hoja caduca. Los depósitos tienen que estar en contacto directo con la tierra, para facilitar la entrada de los microorganismos descomponedores.

El objetivo del compostaje doméstico es que la autogestión de la materia orgánica sea una práctica habitual en las zonas rurales. «Trátase do xeito máis económico, eficiente e sostible de tratar os residuos orgánicos, xa que non é necesario ningún tipo de transporte nin tratamento posterior nunha planta», indicó Villar. «Isto evita calquera tipo de contaminación ambiental e supón un aforro para as arcas municipais», añadió el edil.

La separación de los residuos en origen no es nada nuevo, ya que es una tradición muy asentada en el rural gallego, con el uso de los restos orgánicos para alimento de los animales o elaboración de compost «só que agora facémolo du xeito máis eficiente, cómodo e hixiénico», puntualizó la alcaldesa durante la presentación de la campaña.